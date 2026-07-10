APRAM inicia desassoreamento do Porto de Recreio da Boaventura

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) iniciou esta semana os trabalhos de desassoreamento do Cais do Porto de Recreio da Boaventura, em Santa Cruz, numa intervenção orçada em 44 mil euros, acrescidos de IVA, destinada a repor as condições de segurança e operacionalidade daquela infraestrutura.

A empreitada arrancou na quarta-feira e deverá ficar concluída no prazo de cerca de 10 dias. "A intervenção tem como principal objectivo repor as condições de operacionalidade e segurança daquela infraestrutura portuária, garantindo as condições necessárias para a sua utilização", explica um comunicado enviada.

Citada em nota de imprensa, a presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço, sublinha que a intervenção reflecte o compromisso da empresa com a manutenção das infraestruturas portuárias da Região. "Conhecemos bem a importância que o Porto de Recreio da Boaventura tem para a náutica de recreio no concelho de Santa Cruz. Por isso, é fundamental realizar esta intervenção, que permitirá repor as condições de segurança, operacionalidade e funcionalidade daquela infraestrutura", afirma.

Os trabalhos de dragagem contemplam a remoção de cerca de dois mil metros cúbicos de calhau rolado, acumulados no interior daquele porto de recreio.

Na sequência de uma solicitação da Câmara Municipal de Machico, que mereceu parecer favorável da Direção Regional do Ambiente, o material retirado será reaproveitado para reforçar a frente-mar de Machico, concretamente na Praia de São Roque.

Segundo a APRAM, que é tutelada pela Secretaria Regional de Economia, esta zona tem vindo a registar uma progressiva perda de calhau, situação agravada pelos temporais que atingiram a costa madeirense durante o último Inverno.