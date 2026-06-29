Demografia Desportiva Federada 2024/2025 regista 25.755 atletas

Já se encontra disponível para consulta pública, no site da Direcção Regional de Desporto, a Demografia Desportiva Federada da Região Autónoma da Madeira da época desportiva 2024/2025, um documento da responsabilidade da Direcção Regional de Desporto, um instrumento fundamental no acompanhamento e análise do crescimento e desenvolvimento do desporto na Região Autónoma da Madeira (RAM).

"Assim, destaca-se que na época desportiva 2024/2025 (01/07/2024 a 30/06/2025) foram contabilizados 25.755 atletas federados, distribuídos por 67 modalidades desportivas, pertencentes a 139 clubes desportivos regionais​/sociedades anónimas desportivas (SAD) e a 31 associações regionais de modalidade e multidesportivas", indica nota à imprensa.

Foram registados 252 praticantes de elevado potencial (PEP), cujo programa de apoio financeiro/distinção de talento, é único em Portugal.

Nota ainda para o alto rendimento, com apoio a 62 agentes desportivos de (56 atletas, 1 árbitro e 5 técnicos), além de 350 atletas integrados nas selecções regionais e 78 atletas nas selecções nacionais.

Além disso, o movimento associativo desportivo regional contou com a colaboração e prestação de 718 árbitros e 844 técnicos, elementos estruturantes na conquista de 328 títulos nacionais e 137 internacionais, entre as diversas modalidades desportivas praticadas na RAM.