Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Estudo do ferry retido em Lisboa. Mais de um mês após a conclusão, o documento permanece por divulgar. Carlos Pereira vai recorrer ao presidente da Assembleia da República e Miguel Albuquerque diz desconhecer o seu conteúdo. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Uma corrida contra o tempo. Aos 13 meses, Anthony já venceu batalhas que poucos imaginam. A mãe luta agora por terapias e apoios que considera decisivos para lhe garantir a maior autonomia possível.

Turismo de recordes rende 887 milhões de euros. Receitas do alojamento turístico colectivo dispararam 118% face a 2019. Alojamento local quase triplicou os proveitos * Savoy Palace distinguido como Melhor Resort de Espanha e Portugal.

Fique também a saber que "Os emigrantes também fizeram a Autonomia". Primeira visita de Dinarte Fernandes à comunidade madeirense em Londres reforçou o papel da diáspora no desenvolvimento da Região.

E, por fim, Travão nas licenças TVDE por mais quatro meses.

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