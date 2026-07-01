Conjunto arqueológico com mais de três mil anos descoberto em Guimarães
Um "importante conjunto arqueológico" com mais de três mil anos foi descoberto no concelho de Guimarães, distrito de Braga, durante a construção da residência universitária do AvePark, reforçando o "valor patrimonial" da cidade, indicou hoje a câmara.
"Foram descobertas 19 rochas gravadas com motivos pré-históricos na construção da nova Residência Universitária do AvePark [na freguesia de Barco], tratando-se de uma identificação que não irá atrasar as obras em curso. Esta descoberta junta-se a outras seis anteriormente identificadas pela arqueóloga Daniela Cardoso, no âmbito de trabalhos académicos e projetos desenvolvidos pela Sociedade Martins Sarmento", explica o município de Guimarães, no distrito de Braga.
Em comunicado, a autarquia acrescenta que "os trabalhos permitiram identificar que as rochas continham motivos compostos por covinhas, linhas serpentiformes e representações de animais e figuras humanas".
"A análise destes elementos levou os investigadores a concluir que as gravuras terão sido executadas entre o III e o I milénio a.C. Este conjunto arqueológico reforça o conhecimento sobre a ocupação pré-histórica do território, valorizando o património histórico e cultural de Guimarães", sustenta a câmara municipal.
Segundo a autarquia, as escavações têm ainda revelado vestígios de antigas construções pré-históricas, cuja funcionalidade ou utilização pelas comunidades que habitaram o local há milhares de anos continua a ser objeto de investigação por parte da equipa de arqueólogos.
O estudo deste conjunto arqueológico continuará nos próximos meses, sendo considerado fundamental para aprofundar o conhecimento sobre as comunidades que habitaram esta região e para reforçar a identidade cultural vimaranense, salienta a câmara.
"Além do seu valor científico, esta descoberta constitui também um importante recurso para o ensino da história, da cultura e da cidadania local, contribuindo para a valorização do património e para o desenvolvimento do turismo cultural em Guimarães", sublinha o município.