A notícia que faz a manchete da edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que o Areeiro pode render três milhões por ano. Com o percurso integral aberto diariamente e mantendo-se a procura actual, as receitas poderão atingir perto de 300 mil por mês. Só no primeiro trimestre, as taxas cobradas nos trilhos geraram cerca de 1,5 milhões de euros ao IFCN.

Nestas páginas saiba também que é dramática a situação na Venezuela. Há uma forte mobilização para acudir àquele país após os violentos sismos registados na quarta-feira. O balanço oficial aponta para mais de 180 mortos, dois dos quais descendentes de madeirenses, e mais de 1.500 feridos. Saiba, também, que um libertado da Venezuela traz uma mensagem de gratidão à Madeira.

Há um homem que fez dos arquivos a sua vida. João Adriano Ribeiro dedicou décadas à investigação da história da Madeira. A sua biblioteca pessoal, com cerca de 4.500 volumes, ficará agora no Arquivo Regional.

Chamada à primeira página temos, também, que a Judiciária trava venda de droga em 11 lojas. A polícia alerta para falsa legalidade da canábis. Saiba, ainda, que os combustíveis descem até 8,2 cêntimos na próxima semana.

Estas e outras notícias pode ler na edição do seu DIÁRIO desta sexta-feira, disponível tanto na versão e-paper, com em papel, à sua espera num dos pontos de venda. Se preferir, poderá receber comodamente o DIÁRIO na sua casa. E para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leitiuras!