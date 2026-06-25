Caracas activa Mecanismo de Protecção Civil da UE para pedir mais ajuda

A Venezuela ativou o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE) para solicitar mais ajuda, como equipas de salvamento, na sequência de dois sismos que causaram vários mortos na noite passada, anunciou hoje a Comissão Europeia.

"A Venezuela ativou o Mecanismo de Proteção Civil da UE. A nossa equipa da Proteção Civil e Ajuda Humanitária da União Europeia está agora a coordenar a resposta internacional", anunciou a comissária europeia responsável pela Gestão de Crises, Hadja Lahbib, numa publicação na rede social X.

De acordo com Hadja Lahbib, países como Espanha, Itália e República Checa "ofereceram imediatamente assistência e vão enviar equipas de salvamento".

"É assim que se manifesta a solidariedade europeia", adiantou Hadja Lahbib.

O Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia é um sistema de cooperação para coordenar a assistência internacional em situações de emergência, como sismos, inundações, incêndios florestais ou crises humanitárias.

Quando um país afetado ativa o mecanismo, solicita formalmente ajuda à UE, que passa a coordenar as ofertas de apoio dos Estados participantes, mobilizando equipas de busca e salvamento, pessoal médico, equipamentos especializados, hospitais de campanha e ajuda logística.

No caso de um sismo, o mecanismo permite uma resposta mais rápida e organizada, facilitando o envio de equipas de resgate para procurar sobreviventes nos escombros, prestar assistência médica aos feridos e apoiar as autoridades locais nas operações de emergência e recuperação.

Portugal já indicou estar pronto para disponibilizar ajuda humanitária e de emergência.

Cinco portugueses, quatro dos quais da mesma família, estão desaparecidos em La Guaira, na Venezuela, onde dois sismos causaram na quarta-feira dezenas de mortos e centenas de feridos, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Na Venezuela vive uma das mais importantes comunidades portuguesas no mundo e a segunda maior da América Latina. É maioritariamente oriunda do arquipélago da Madeira, mas também da região centro (Aveiro) e norte (Porto) do país, segundo dados oficiais.

Estima-se que vivam na Venezuela 1,2 milhões de portugueses e lusodescendentes.

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causando pelo menos 164 mortos e mais de 900 feridos, segundo balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.