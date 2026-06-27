Portugal e estreante Cabo Verde nos 16 avos de final

A seleção portuguesa de futebol assegurou na sexta-feira, sem jogar, o apuramento para os 16 avos de final do Mundial de 2026, depois do fecho do Grupo H, no qual o estreante Cabo Verde conseguiu uma histórica qualificação.

Portugal, que na pior das hipóteses, acabará em terceiro do Grupo K, com quatro pontos, fará sempre melhor do que os terceiros do Grupo A (Coreia do Sul), C (Escócia), I (Senegal) e H (Uruguai), no qual os cabo-verdianos foram segundos.

Em Houston, os africanos, que tinham empatado com Espanha (0-0) e Uruguai (2-2), somaram a terceira igualdade, a zero, com a Arábia Saudita, enquanto a Espanha venceu o Uruguai por 1-0, graças a um golo de Álex Baena, aos 42 minutos.

Com estes resultados, a Espanha venceu o agrupamento, com sete pontos, contra três de Cabo Verde, que marcou encontro nos 16 avos de final com a campeã em título Argentina, e dois de Uruguai e Arábia Saudita, que foram eliminados.

Além de Portugal, também se qualificaram no 'sofá' a Inglaterra, o Gana, treinado pelo português Carlos Queiroz, o Egito e o Paraguai.

Nos 16 avos de final, já estavam México, África do Sul, Suíça, Canadá, Bósnia-Herzegovina, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Países Baixos, Japão, Suécia, França, Noruega, Argentina e Colômbia.

Em sentido contrário, Uruguai e Arábia Saudita juntaram-se no lote de eliminados a República Checa, Qatar, Haiti, Turquia, Tunísia, Iraque, Panamá e aos estreantes Curaçau e Jordânia.