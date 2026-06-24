Suíça vence Canadá e segue com os coanfitriões para os 16 avos de final

A Suíça venceu hoje o Canadá, por 2-1, e assegurou o primeiro lugar do Grupo B do Mundial2026, após a terceira jornada, avançado para os 16 avos com os coanfitriões canadianos, enquanto a Bósnia-Herzegovina terminou em terceiro.

Rubén Vargas e Johan Manzambi desfizeram a igualdade a favor dos helvéticos, em Vancouver, com golos aos 46 e 57 minutos, garantindo o triunfo no agrupamento, com sete pontos, mais três do que o Canadá, segundo, que nunca tinha superado a primeira fase, e reduziu por Promise David, aos 76.

A Bósnia-Herzegovina somou os mesmos quatro pontos, mas pior saldo de golos do que os canadianos [5-6 contra 8-3], devendo, mesmo assim, estrear-se na segunda fase de mundiais como um dos oito melhores terceiros classificados, após vencer hoje o Qatar, em Seattle, nos Estados Unidos, por 3-1.

Kerim Alajbegovic, aos 29 minutos, Mahmoud Abunada, na própria baliza, aos 34, e Ermin Mahmic, aos 80, marcaram os golos da seleção bósnia, enquanto Hassan Al-Haydos reduziu para os anfitriões do Mundial2022, aos 42.

O Qatar é a sexta seleção eliminada da 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que está a ser disputada até 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá, juntando-se a Haiti (Grupo C), Turquia (D), Tunísia (F), Jordânia (J) e Panamá (L).