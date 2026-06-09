Real Madrid confirma saída do treinador Álvaro Arbeloa

O Real Madrid confirmou hoje a saída do treinador espanhol Álvaro Arbeloa, o que deve precipitar a contratação do português José Mourinho, atual técnico do Benfica, pelo vice-campeão espanhol de futebol.

"O Real Madrid e Álvaro Arbeloa chegaram a um acordo para encerrar sua etapa como treinador da equipe principal. O Real Madrid está muito agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda a sua trajetória no clube, desde que chegou à nossa cantera, sempre demonstrou lealdade, compromisso e profissionalismo", assinalou o clube, no sítio oficial na Internet.

Arbeloa, de 43 anos, assumiu o cargo de treinador dos 'merengues' em janeiro, após o despedimento do compatriota Xabi Alonso, e já tinha anunciado a saída do Real Madrid no fim da época 2025/26, na qual não evitou que o rival FC Barcelona se sagrasse bicampeão e foi eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões, pelo Bayern Munique.

A saída de Arbeloa abre a porta à contratação de Mourinho, uma vez que o Benfica informou na quinta-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que recebeu da parte da candidatura de Florentino Pérez a "firme intenção" de contratar o português caso vencesse as eleições para a presidência do Real Madrid, o que veio a acontecer.

"A contratação será realizada pelo valor de Euro15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor", precisou o clube lisboeta ao regulador do mercado, pouco antes das eleições do Real Madrid, realizadas no domingo, nas quais Florentino Pérez foi reeleito presidente, vencendo a oposição de Enrique Riquelme.

Benfica e José Mourinho -- que mantém contrato com os 'encarnados' até 2027 - tinham uma cláusula de rescisão de qualquer das partes até 10 dias úteis após o último jogo oficial da equipa em 2025/26, no valor de sete milhões, mas expirada essa data a saída do treinador português, por vontade do próprio, obrigaria ao pagamento de 15 ME.