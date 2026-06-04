Benfica informa que Mourinho sai por 15 ME se Florentino Pérez vencer eleições do Real Madrid

O Benfica informou hoje a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que recebeu da parte da candidatura de Florentino Pérez a "firme intenção" de contratar o treinador José Mourinho, caso vença as eleições de domingo no Real Madrid.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que a candidatura do presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid CF manifestou a firme intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 07 de junho de 2026", comunicou o clube lisboeta.

No mesmo comunicado CMVM, o Benfica acrescenta que, a verificar-se tal cenário, da vitória de Florentino Pérez em sufrágio no qual concorre frente a Enrique Riquelme, que o clube espanhol pagará a cláusula de rescisão.

"A contratação será realizada pelo valor de Euro15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor", especifica o Benfica.

Benfica e José Mourinho tinham uma cláusula de rescisão de qualquer das partes até 10 dias úteis após o final da época, no valor de sete milhões, mas expirada essa data a saída do treinador português, por vontade do próprio, obrigaria ao pagamento de 15 ME.

Na quarta-feira, o ainda presidente do Real Madrid apresentou na sua página oficial na rede X um vídeo do treinador português com a camisola do Real Madrid e com a frase 'Moucha' história por fazer, num trocadilho entre o diminutivo 'Mou', de Mourinho, e muito.

José Mourinho tem contrato com o Benfica até 2027, quando a imprensa tem avançado que o sucessor do 'Special One' já está definido e será Marco Silva, cuja saída do Fulham foi comunicada nos últimos dias.