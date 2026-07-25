Rafael Silva é vice-campeão da Europa de patinagem de velocidade

Portugal voltou hoje a subir ao pódio no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade, e uma vez mais através do jovem madeirense Rafael Silva.

Em Cardano al Campo, Itália, o atleta do Sporting Club Santacruzense continua a ser uma das figuras da selecção lusa. Depois de ter conquistado duas medalhas de bronze na competição de pista, hoje o atleta do escalão juvenil veio a sagrar-se vice-campeão da Europa na 'variante de estrada'.

O feito foi alcançado na final juvenil da prova 1 Volta Sprint. Rafael veio a festejar a 'prata' com o tempo final de 43,101 segundos, contra os 42,982 do francês Tristan Dautrey que veio a conquistar a medalha de ouro.

Ainda na jornada desta tarde referência para a madeirense do Club Sport Marítimo, Francisca Henriques que esteve na final sénior da mesma distância, onde veio a conquistar um brilhante quarto lugar e ficando a apenas duas décimas do último lugar do pódio.