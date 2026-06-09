'Colonia na Madeira - Um olhar antropológico' para reflectir na Galeria Anjos Teixeira

Alexandra Nepomuceno vai orientar a sessão denominada 'Colonia na Madeira - um olhar antropológico', no próximo dia 18 de Junho, pelas 19 horas, na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, nº 12, no Funchal. Esta é uma iniciativa que se insere na programação da Galeria Anjos Teixeira 'História com estórias', dedicada aos 50 Anos da Autonomia.

Alexandra Nepomuceno é licenciada em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa, foi bolseira da Fundação Gulbenkian e tem variados trabalhos publicados com abordagens da realidade madeirense sob o ponto de vista da ciência antropológica.

"Nesta sua intervenção abordará o regime da colonia não só sob o ponto de vista jurídico, mas, sobretudo sob o ponto de vista da agricultura, bem como os seus efeitos sobre a habitação, ou as relações pessoais e comportamentos daí derivados", aponta nota à imprensa. Neste evento serão também abordadas as marcas sociais e culturais da colonia, assim como a conquista da dignidade pelo povo dos campos da Madeira e Porto Santo.

