PSD garante que o Governo já assegura oferta suficiente para férias escolares

Ricardo Nascimento (PSD), reiterou, esta quarta-feira, no decorrer da reunião plenária, que já existem múltiplas respostas no terreno para o acompanhamento de crianças durante as férias escolares, rejeitando a proposta apresentada pelo JPP no Parlamento madeirense.

Na sua intervenção, o social-democrata sublinhou que o executivo tem vindo a reforçar, ao longo dos anos, as respostas educativas e de apoio às famílias, tanto no período letivo como nas interrupções escolares. “No primeiro ciclo, a escola garante diariamente actividades culturais, desportivas, ambientais e de cidadania”, afirmou, acrescentando que também nos restantes ciclos de ensino existem projectos e actividades de enriquecimento curricular que, no seu entender, constituem uma resposta efectiva.

Ricardo Nascimento destacou ainda o papel das escolas, autarquias e juntas de freguesia na dinamização de actividades durante o verão, referindo que estas entidades, muitas vezes em parceria com associações locais, “valorizam os recursos comunitários e aumentam a oferta disponível para crianças e jovens”.

Fez também referência a programas regionais de apoio à juventude, sublinhando a existência de iniciativas que mobilizam dezenas de entidades e centenas de jovens no apoio a atividades de férias. “Não aceitamos que se reescreva a realidade para justificar recomendações que ignoram o trabalho já realizado”, afirmou, defendendo que a região “tem respostas, tem investimento e tem resultados”.

Por fim, o deputado do PSD considerou que a proposta do JPP não se justifica do ponto de vista operacional, defendendo que as respostas já existentes resultam da actuação articulada entre Governo Regional, autarquias, juntas de freguesia e outras entidades locais.