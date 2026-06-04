Comemorações do Dia de Portugal arrancam com visita do Presidente da República ao Luxemburgo

As comemorações do Dia de Portugal vão arrancar no fim de semana com uma visita oficial do Presidente da República, António José Seguro, ao Luxemburgo, dividida entre contactos institucionais e encontros com a comunidade.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, juntar-se-á ao chefe de Estado ao final do dia de sábado, depois de participar na Cimeira UE-Balcãs, em Tivat (Montenegro), na sexta-feira.

Acompanharão também a visita do chefe de Estado ao Luxemburgo o presidente da Comissão da Organização das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas, Miguel Monjardino, e os deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD), José Dias Fernandes (Chega), Filipe Neto Brandão (PS) e João Almeida (CDS-PP).

De acordo com o programa divulgado pelo Palácio de Belém, António José Seguro chega ao Luxemburgo na tarde de sexta-feira e terá um encontro com empresários portugueses ao final do dia, na chancelaria da Embaixada de Portugal.

No sábado, o programa da visita oficial de dois dias inicia-se com a cerimónia de boas-vindas no Palácio Ducal ao Presidente da República e a sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, que são recebidos pelos Grão-Duques do Luxemburgo, Guilherme V e Stéphanie, com quem irão almoçar, depois das tradicionais honras militares.

À tarde, António José Seguro vai reunir-se com deputados no Parlamento luxemburguês, onde será recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Claude Wiseler, seguindo-se o encontro com o primeiro-ministro do Luxemburgo, Luc Frien.

O chefe de Estado português termina os contactos com os altos representantes políticos do Luxemburgo com um encontro com o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Xavier Bettel.

Ainda na tarde de sábado, o chefe de Estado português marcará presença na apresentação do livro "Testemunhos", que assinala os 60 anos da comunidade portuguesa no Luxemburgo, na Câmara Municipal de Dudelange.

O programa oficial do primeiro dia termina no Centro Cultural Camões, com a inauguração da exposição "Atlas Lusitano" do escultor Frederico Ferreira, comissariada por André Quiroga no Centro Cultural Português.

O Presidente da República terá ainda um jantar privado oferecido pelo chefe do Governo luxemburguês, no qual também já participará o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O segundo e último dia da visita será dedicado à comunidade portuguesa, que representa mais de 10% da população do Grão-Ducado.

Na manhã de domingo, Seguro e Montenegro visitam uma escola, onde vão encontrar-se com alunos portugueses no Centro Cultural Artikuss de Sanem.

Para a tarde, está marcado o encontro com a comunidade portuguesa na Filarmónica do Luxemburgo, que inclui discursos, um concerto do cantor António Zambujo, e no qual marcará também presença o Grão-Duque do Luxemburgo.

A 22 de maio, quando foi anunciada a visita oficial do Presidente da República, a nota de Belém salientava que a comunidade portuguesa no Luxemburgo é "uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora".

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas luxemburguês (Statec), a 01 de janeiro de 2025 os portugueses continuavam a ser a maior comunidade estrangeira no país, com 89.671 residentes, cerca de 13,2% da população.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas prosseguirão depois em território nacional na ilha Terceira (Açores) nos dias 9 e 10 de junho.

António José Seguro, que iniciou funções como Presidente da República em 09 de março, decidiu prosseguir o modelo de duplas comemorações do 10 de Junho, em Portugal e junto de comunidades emigrantes portuguesas no estrangeiro, iniciado pelo seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016.

Ao longo da última década, Presidente da República e primeiro-ministro têm estado juntos nas comemorações desta data.

Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinalado em conjunto por António José Seguro e por Luís Montenegro.