Empresas terão energia 15% mais barata com comunidade energética

As empresas instaladas no parque empresarial vão passar a beneficiar de energia cerca de 15% mais barata graças à criação de uma nova comunidade de autoconsumo energético, revelou Roberto Varela, administrador da Factor Energia.

O projecto representa um investimento na ordem dos 300 mil euros e deverá estar concluído dentro de um prazo de um mês e meio a dois meses.

A expectativa é que a iniciativa permita reduzir significativamente os custos energéticos das empresas, reforçando a sua competitividade.

Apesar de ainda não existir uma estimativa concreta sobre o número de aderentes, Roberto Varela acredita que a adesão das empresas será significativa.

O responsável explicou que o actual enquadramento legal permite que a energia produzida seja consumida dentro do parque empresarial e também transaccionada num raio até 40 quilómetros, abrangendo uma área considerável da Região.

O administrador da Factor Energia recordou ainda que este não é um projecto pioneiro da empresa, que já desenvolveu comunidades de energia na Ponta do Sol e na Ribeira Brava.

A aposta passa por produzir energia renovável localmente e disponibilizá-la a custos mais reduzidos para os consumidores.

“Faz sentido produzir energia e entregá-la a quem a consome com menos custos”, sublinhou Roberto Varela, admitindo que a empresa espera replicar este modelo noutros parques empresariais da Madeira.