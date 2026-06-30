Estação Elevatória dos Socorridos requalificada e modernizada

A obra de requalificação e modernização da Estação Elevatória dos Socorridos, integrada no processo de actualização tecnológica da Central Hidroelétrica Reversível dos Socorridos, encontra-se em curso. O andamento dos trabalhos foi acompanhado, esta terça-feira, pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, numa visita à infra-estrutura considerada estratégica para o sistema eléctrico da Madeira.

A intervenção, a cargo da Empresa de Eletricidade da Madeira, integra o reestruturação tecnológica da Central Hidroeléctrica Reversível dos Socorridos e visa "repor, actualizar e reforçar as condições de operação da estação, através da revisão e recuperação de equipamentos críticos e da modernização de sistemas essenciais ao seu funcionamento", refere nota de imprensa.

Durante a visita, o governante tomou conhecimento do desenvolvimento da empreitada, que contempla a beneficiação integral dos equipamentos da Estação Elevatório, que inclui a "modernização das bombas e respectivos accionamentos por variadores de frequência, a actualização da instalação eléctrica de comando e controlo, a intervenção nas válvulas e a melhoria dos equipamentos auxiliares."

Pedro Rodrigues visitou também a Estação de Bombagem que acrescenta maior capacidade de operação à Central de Inverno dos Socorridos, permitindo bombear a água, depois de turbinada, novamente para a câmara de carga localizada no Covão, aproveitando a energia renovável disponível no sistema eléctrico.

Trata-se de uma remodelação completa dos equipamentos, com um apoio de 3,2 milhões de euros do PRR, e que inclui a renovação de 4 bombas de 3,5 MW cada uma e de todos os sistemas de arranque, comando e controlo.

Em funcionamento desde 1994, a Central Hidroeléctrica dos Socorridos está localizada no sítio do Engenho Velho, em Câmara de Lobos, e "turbina a água a partir da câmara de carga do Covão, alimentando 3 grupos eletrogéneos com turbinas hidráulicas Pelton de 8 MW cada, perfazendo uma potência total de 24 MW, sendo a central hidroelétrica da Região com maior capacidade instalada, a seguir à Central da Calheta III."

Citado em comunicado, Pedro Rodrigues sublinhou que a requalificação desta infra-estrutura "assume particular relevância para o reforço da produção de energia eléctrica renovável de origem hídrica, contribuindo para uma gestão mais eficiente do sistema eléctrico regional e para o cumprimento das metas definidas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência".

O secretário regional acrescentou que o projecto pretende aumentar "a fiabilidade, a eficiência e a segurança da operação", assegurando a integração da Estação Elevatória dos Socorridos nos sistemas existentes e a adoção de soluções tecnológicas mais recentes.