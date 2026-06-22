Turistas perdidos resgatados na Boaventura

Duas pessoas que se perderam num percurso pedestre na zona do Sítio do Pastel, na Boaventura, foram localizadas e encaminhadas em segurança na última noite, após uma operação coordenada pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS).

Segundo informação do Serviço Regional de Protecção Civil, o alerta foi recebido às 21h48, dando conta de dois turistas com dificuldades em regressar ao local onde tinham deixado as viaturas.

A operação mobilizou seis viaturas e 18 operacionais do Corpo de Polícia Florestal, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), que conseguiram localizar os dois caminhantes e encaminhá-los em segurança.

De acordo com outra informação recolhida pelo DIÁRIO, os dois turistas, ambos na casa dos 60 anos, necessitaram de assistência no local, tendo sido socorridos pelos bombeiros antes de serem conduzidos até à zona onde se encontravam os veículos.

Contudo, o Serviço Regional de Protecção Civil refere que não foi necessária qualquer assistência médica durante a ocorrência.