157 pessoas socorridas em tentativas de travessia de França para Inglaterra

Um total de 157 pessoas que tentavam atravessar ilegalmente o canal da Mancha e o mar do Norte em pequenas embarcações para chegar a Inglaterra foram socorridas na quinta-feira, anunciaram hoje as autoridades.

Na manhã de quinta-feira, as autoridades marítimas francesas foram alertadas para uma grande concentração de pessoas numa praia perto de Wissant, na costa norte.

Três pessoas foram acolhidas pelas equipas de socorro em terra, ao desembarcarem no porto de Calais, a cerca de 20 quilómetros dali, segundo um comunicado da Prefeitura Marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte (Prémar).

Segundo a mesma fonte, outra tentativa de desembarque, desta vez na praia do Portel, em Boulogne-sur-Mer, um pouco mais a sul, envolveu uma grande operação de segurança.

Oito pessoas em situação de perigo foram socorridas pelos bombeiros diretamente no areal da praia.

Posteriormente, foram resgatados mais 70 passageiros do mesmo barco: 66 deles foram desembarcados em Calais e outros quatro em Boulogne-sur-Mer, dois dos quais necessitaram de atendimento prioritário.

Outra embarcação precária, desta vez avistado na zona de Ecault, perto de Boulogne-sur-Mer, também exigiu a intervenção das autoridades marítimas, tendo sido resgatados com vida 67 dos seus passageiros.

Em mais duas embarcações, foram socorridos, no total, nove migrantes.

Após vários meses de negociações difíceis, um novo acordo franco-britânico de três anos, com o objetivo de travar as travessias clandestinas do canal da Mancha, foi assinado a 23 de abril, com um aumento da contribuição financeira do Reino Unido.

Trata-se da segunda renovação do Tratado de Sandhurst, concluído em 2018.

Em 2025, pelo menos 29 migrantes morreram no mar, segundo uma contagem da agência de notícias francesa AFP, assente em fontes oficiais francesas e britânicas, e pelo menos oito morreram desde o início deste ano.