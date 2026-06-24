PCP congratula-se com mais uma vitória dos trabalhadores da RTP-Madeira
O PCP veio a público, esta quarta-feira, saudar os trabalhadores da RTP-Madeira e o respectivo Sindicato pela "importantíssima vitória" agora alcançada. Isto porque, conforme salienta o PCP, o Juízo do Trabalho do Funchal decidiu que a RTP-Madeira terá de reconhecer a existência de contrato de trabalho com cinco trabalhadores que prestavam serviço através de empresas externas e de recibos verdes, "colocando assim fim a mais uma situação de precariedade laboral".
Lembra o PCP que, em Março de 2024, o tribunal já havia decidido pela integração nos quadros da RTP-Madeira de 24 trabalhadores que se encontravam igualmente em situação de vínculos precários.
Para o PCP, "esta é mais uma vitória da luta, da persistência e da determinação dos trabalhadores e do seu Sindicato, que, apesar das dificuldades, nunca desistiram da defesa dos seus direitos e da exigência do cumprimento da lei".
O PCP considera esta uma "luta exemplar e uma exemplar vitória dos trabalhadores e do Sindicato, ficando mais uma vez provado que vale a pena lutar".
Com esta nova vitória dos trabalhadores precários da RTP-Madeira, reforça-se a necessidade de prosseguir a luta pelos direitos de milhares de trabalhadores na Região que, desempenhando funções correspondentes a necessidades permanentes, continuam sujeitos a vínculos laborais precários. O PCP reafirma o seu compromisso de sempre com o combate à precariedade laboral e com a defesa do direito ao trabalho com direitos, estabilidade e dignidade. PCP-Madeira