PCP congratula-se com mais uma vitória dos trabalhadores da RTP-Madeira

O PCP veio a público, esta quarta-feira, saudar os trabalhadores da RTP-Madeira e o respectivo Sindicato pela "importantíssima vitória" agora alcançada. Isto porque, conforme salienta o PCP, o Juízo do Trabalho do Funchal decidiu que a RTP-Madeira terá de reconhecer a existência de contrato de trabalho com cinco trabalhadores que prestavam serviço através de empresas externas e de recibos verdes, "colocando assim fim a mais uma situação de precariedade laboral".

Lembra o PCP que, em Março de 2024, o tribunal já havia decidido pela integração nos quadros da RTP-Madeira de 24 trabalhadores que se encontravam igualmente em situação de vínculos precários.

Para o PCP, "esta é mais uma vitória da luta, da persistência e da determinação dos trabalhadores e do seu Sindicato, que, apesar das dificuldades, nunca desistiram da defesa dos seus direitos e da exigência do cumprimento da lei".

O PCP considera esta uma "luta exemplar e uma exemplar vitória dos trabalhadores e do Sindicato, ficando mais uma vez provado que vale a pena lutar".