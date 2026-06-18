Mulher detida por suspeita de matar enteada de 8 anos em Valpaços

Uma mulher de 48 anos foi detida pela suspeita de ter matado a enteada de 8 anos, cujo desaparecimento foi participado pelo pai na quarta-feira, em Valpaços, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ disse, em comunicado, que a mulher está fortemente indiciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, um crime que terá acontecido na zona da serra da Padrela, já no concelho de Vila Pouca de Aguiar, a mais de 20 quilómetros da aldeia onde a família reside, em Celeirós, freguesia de Friões, concelho de Valpaços.

A investigação do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da Polícia Judiciária (PJ) teve início na sequência da comunicação, quarta-feira, ao final da tarde, do desaparecimento de uma criança.

A GNR já tinha confirmado à Lusa que o desaparecimento foi participado pelo pai da menor na quarta-feira, no posto da Guarda de Carrazedo de Montenegro, localidade onde a criança frequentava a escola.

A Judiciária disse ainda que as diligências realizadas permitiram apurar "indícios de que a vítima teria sido alvo de agressão violenta, da qual resultou a sua morte, ao que tudo indica por asfixia mecânica".

Acrescentou que a investigação "possibilitou a rápida identificação da presumível autora dos factos, bem como a recolha de indícios consistentes da sua alegada intervenção na morte da menor e na subsequente ocultação e abandono do cadáver, em zona florestal, na serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar".

A vítima residia juntamente com o seu pai e a companheira, a suposta autora dos crimes sob investigação.

A detida vai ser presente no Tribunal de Valpaços para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Valpaços.