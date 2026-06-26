Estrela da NBA Victor Wembanyama marca de livre directo e imita CR7

Victor Wembanyama, o basquetebolista francês dos San Antonio Spurs, equipa finalista da última edição da NBA, fez numa partida entre amigos o que muitos não conseguem em campo e como profissionais de futebol.

Além de marcar um livre directo ao estilo de Cristiano Ronaldo, ainda fez a celebração icónica do craque madeirense.

Nos seus impressionantes 2,24 metros de altura e pés de tamanho 55, "Wemby" ou "O Alien", como também é carinhosamente tratado, mostrou aos 22 anos e no seu jeito meio desengonçado que tem mais do que talento para encestar a bola.

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