Presidente interina da Venezuela cria vice-ministério para a Inteligência Artificial

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou esta sexta-feira a criação do vice-ministério para a Inteligência Artificial, o que se soma às medidas de reestruturação que tem vindo a implementar desde janeiro.

"Estamos a dar um impulso a uma Venezuela para o futuro", afirmou a mandatária num evento transmitido pelo canal estatal VTV.

Nesse sentido, sustentou que o país está a "dar passos firmes em direção ao futuro" com um "impulso tecnológico (que) deve traduzir-se em benefício para o povo venezuelano".

A equipa de imprensa de Rodríguez acrescentou que o novo vice-ministério da Inteligência Artificial e Eficiência Produtiva tem como objetivo impulsionar a modernização estratégica do país.

A líder chavista - que sucedeu a Nicolás Maduro, capturado e extraído de Caracas para Nova Iorque pelo exército dos Estados Unidos em janeiro - inaugurou um centro tecnológico e de gestão de dados para a indústria de hidrocarbonetos, que contará com inteligência artificial e estará aberto ao setor privado para, segundo ela, melhorar a produção de petróleo e gás.

Rodríguez explicou que, com o apoio da IA, será possível dispor de "modelos preditivos para a manutenção dos campos" e melhorar as capacidades produtivas.

Em setembro passado, a ministra venezuelana para a Ciência e Tecnologia, Gabriela Jiménez, garantiu que estava "em pleno desenvolvimento" uma política de IA no país, que inclui a construção de uma infraestrutura e a elaboração de um código de ética, bem como programas de formação.

A Venezuela assinou, em julho do ano passado, um memorando de entendimento com a empresa chinesa iFlytek para o desenvolvimento conjunto de tecnologias de inteligência artificial.