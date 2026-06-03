Congresso norte-americano enfrenta quarta investigação por má conduta sexual

A comissão de ética da Câmara dos Representantes está a investigar o congressista democrata Jimmy Gomez por alegada má conduta sexual, segundo a estação CNN, no quarto caso do género a ser examinado no Congresso norte-americano.

Gomez enfrenta acusações de ter mantido um relacionamento com uma funcionária da sua equipa, de acordo com fontes citadas pela estação norte-americana, embora o democrata negue as alegações.

O congressista reconheceu ter cometido erros que causaram sofrimento à sua família, mas afirmou que estes não violaram a lei nem as normas éticas da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), em declarações à CNN.

Assegurou ainda que "cooperará com qualquer investigação do Comité de Ética e fornecerá todas as informações que forem necessárias".

Dois congressistas, o democrata Eric Swalwell e o republicano Tony Gonzalez, renunciaram aos seus cargos há algumas semanas, após alegações de má conduta sexual com funcionárias das suas equipas e continuam sob investigação do comité de ética.

O republicano Chuck Edwards também está a ser investigado por alegado assédio sexual.

O Capitólio está a viver um ressurgimento de um movimento semelhante ao #MeToo de há quase dez anos, e cada vez mais denúncias que antes eram silenciadas estão a surgir.

Para lidar com os casos emergentes, o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, e o líder da minoria democrata Hakeem Jeffries criaram uma task force bipartidária com o objetivo de agilizar o processo de investigação de queixas de assédio sexual por parte do Congresso.

Segundo a própria comissão de ética, desde 2017 houve 20 investigações formais sobre má conduta sexual, num total de 28 casos de conhecimento público.