Conservatório da Madeira tem pré-inscrições abertas para o próximo ano lectivo

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode tem a decorrer, até ao próximo dia 7 de Junho, a segunda fase de pré-inscrições para as suas ofertas formativas referentes ao próximo ano lectivo.

Sob o mote 'Os nossos alunos são a nossa voz', a instituição lançou uma campanha composta por quatro vídeos nos quais os próprios alunos partilham as suas experiências e testemunhos sobre o percurso artístico e educativo desenvolvido no Conservatório.

Com cerca de 2.000 alunos distribuídos por 14 polos e núcleos na Região, o Conservatório reforça a sua posição como uma das principais referências do ensino artístico na Madeira, disponibilizando formação nas áreas da música, da dança, da teatro e do multimédia.

A oferta para o próximo ano lectivo inclui Cursos Livres em Artes, Ensino Artístico Especializado e Cursos Profissionais, dirigidos a diferentes faixas etárias e objectivos de formação. Entre as opções disponíveis encontram-se áreas como a música, a dança, o teatro, o multimédia, as artes visuais e as artes circenses, permitindo tanto o desenvolvimento pessoal, como a preparação para uma carreira artística.

As pré-inscrições podem ser efectuadas através do portal on-line da instituição, onde está igualmente disponível informação detalhada sobre os cursos e respectivas condições de acesso.