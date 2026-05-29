Preços dos combustíveis com ligeiro aumento na próxima semana na Madeira

Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar na próxima semana, na Madeira, ainda que moderadamente.

A gasolina sem chumbo de 95 octanas vai aumentar 1,7 cêntimos, passando dos actuais 1,881 euros para 1,898 euros.

O gasóleo rodoviário vai aumentar menos de um cêntimo (0,7), passando dos actuais 1,821 euros para 1,828 euros.

O gasóleo colorido e marcado vai sofrer um aumento idêntico (0,7 cêntimos), passando dos 1,381 euros, cobrados agora, para 1,388 euros.

Os novos preços entram em vigor às zero horas da próxima segunda-feira.