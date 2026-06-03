Greve geral registou adesão de 14,1% na educação durante a manhã

A greve geral convocada para esta quarta-feira registou uma adesão de 14,1% nos estabelecimentos de ensino e serviços tutelados pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), durante o turno da manhã.

De acordo com os dados divulgados pela tutela, dos 6.133 trabalhadores em exercício de funções, 866 aderiram à paralisação. Entre os docentes, a adesão foi de 9%, com 273 professores em greve num universo de 3.153 profissionais. Já entre os funcionários não docentes, a adesão atingiu os 20%, correspondendo a 593 trabalhadores dos 2.980 em funções.

A greve levou ao encerramento de quatro estabelecimentos de ensino: a EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, a EB1/PE da Achada, a EB1/PE Cruz de Carvalho e a EB1/PE do Caniço. Além disso, 36 escolas registaram perturbações parciais na actividade lectiva.

Segundo a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, nenhum dos seus serviços foi afectado pela paralisação.