IL aponta "falta de rigor na elaboração da proposta" do JPP

O deputado Gonçalo Maia Camelo (IL), criticou a proposta apresentada pelo JPP sobre o reforço das respostas de acompanhamento de crianças durante as férias escolares, defendendo que o mercado e as entidades privadas já asseguram oferta suficiente na Região.

Na sua intervenção, afirmou não considerar que exista uma verdadeira falta de respostas, apontando a existência de dezenas de entidades licenciadas na Madeira para organizar actividades de tempos livres e campos de férias. “Não me parece que haja falta de oferta”, referiu, sublinhando que já existem estruturas privadas e da sociedade civil capazes de responder às necessidades das famílias.

Gonçalo Maia Camelo criticou o que classificou como uma visão excessivamente centrada no Estado, defendendo que não deve ser o poder público a substituir as famílias ou a sociedade civil na organização das actividades das crianças durante o verão.

“Não tem de ser a Região a educar e a ir buscar a criança a casa para levar ao sítio”, afirmou, acrescentando que as soluções devem resultar da liberdade de escolha das famílias.

Considerou ainda que a proposta do JPP mistura diferentes dimensões do problema, acusando o partido de apresentar um diagnóstico pouco rigoroso e de revelar “falta de rigor na elaboração da proposta”.

Na sua perspectiva, eventuais dificuldades económicas devem ser resolvidas através de apoios direccionados às famílias, permitindo liberdade de escolha, em vez de um modelo centralizado pelo sector público.