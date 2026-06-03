ADN preocupado com acumular de "taxas e taxinhas" na RAM

O ADN - Madeira mostra-se preocupado com o acumular de "taxas e taxinhas" na RAM.

"Temos mais uma nova taxa de utilização na Madeira, que se refere a uma taxa diária obrigatória aplicada a todos os contratos de aluguer de veículos na Região Autónoma da Madeira destinada a mitigar a pressão do sector na mobilidade e descarbonização, como se o arrecadar de mais taxas fossem resolver esses problemas", diz em nota à imprensa.

O ADN - Madeira considera "um exagero que além dos turistas terem de pagar as taxas turísticas nas suas estadias, passeios pedestres nos nossos trilhos, acesso a miradouros, agora tenham de pagar mais taxas aquando do aluguer de viaturas".

"Qual o limite deste executivo quanto a cobrança de taxas? Pagar pelo ar que eles respiram?", questiona.

O ADN - Madeira alerta o Governo Regional da Madeira que "a nossa ilha da Madeira não é a última Coca-Cola no deserto e este excesso de ganância irá afastar turismo para outros destinos concorrentes, onde até o aeroporto é mais fiável".

O ADN - Madeira lamenta o facto de que "já não bastava os recepcionistas de hotéis trabalharem gratuitamente como cobradores de taxas, agora temos também os funcionários de rent-a-cars a fazê-lo sem que nunca saibamos o destino de todos esses milhões de euros arrecadados em taxas".

O ADN - Madeira sugere que "esta nova taxa de utilização a veículos de aluguer seja destinada a asfaltar as nossas estradas que estão num estado vergonhoso, com autênticas crateras por todas as estradas regionais da ilha".