PSP abre Curso de Formação de Agentes

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tem aberto um concurso até 24Jde Junho de 2026, para o Curso de Formação de Agentes e "procura jovens motivados, responsáveis e com vontade de servir a comunidade", informa uma nota emitida pelo Comando Regional da Madeira. "Procuras mais do que um emprego? Queres uma profissão com propósito, desafios constantes e a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas?"

No texto de incentivo a novos candidatos, salientam que "ser Agente da PSP é muito mais do que garantir a segurança nas ruas. É proteger pessoas e bens, prevenir e combater a criminalidade, promover a segurança rodoviária, assegurar a ordem pública, apoiar vítimas, colaborar em operações de proteção e socorro e contribuir diariamente para uma sociedade mais segura e justa".

Por isso, apela ao discurso directo: "Ao ingressares na PSP, terás acesso a uma formação exigente e de elevada qualidade, que te preparará para enfrentar os desafios de uma profissão única, onde cada dia é diferente e cada ação pode fazer a diferença na vida de alguém."

Assim, "após a conclusão do curso e ao longo da carreira, poderás desenvolver competências especializadas e integrar algumas das unidades mais prestigiadas da Instituição, como a Unidade Especial de Polícia, onde poderás integrar o Grupo de Operações Especiais, o Corpo de Intervenção, a Segurança Pessoal, a Inativação de Explosivos ou a Unidade Canina, ou a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, que desempenha um papel fundamental no controlo de fronteiras, fiscalização da permanência de cidadãos estrangeiros e cooperação policial internacional. Podes ainda especializar-te na Investigação Criminal ou participar em missões internacionais da ONU ou da União Europeia", destaca as oportunidades.

Mais, "a PSP oferece ainda aquilo que muitos jovens procuram para construir o seu futuro: estabilidade profissional, remuneração regular (mais de 1.600 líquidos, considerando remuneração base e suplementos de turno e patrulha) progressão na carreira, formação contínua e um conjunto de direitos e outros benefícios, nomeadamente sistema de saúde diferenciado e alojamento na região de Lisboa, nos primeiros anos de exercício, a preços muito abaixo do mercado", alicia.

Por isso, garante, "mais do que uma carreira, a PSP oferece a oportunidade de pertencer a uma instituição centenária, assente em valores como a honra, a integridade, a coragem, o profissionalismo e o espírito de serviço público. Se tens ambição, sentido de responsabilidade e vontade de contribuir para a segurança de todos, esta pode ser a oportunidade que procuravas", insta aos potenciais candidatos.

E conclui: "Aceita o desafio. Investe no teu futuro. Faz a diferença. Junta-te à PSP. Uma profissão com futuro, Presente pela Proximidade, Próxima na Segurança. Também pode ser consultada a página oficial da PSP www.psp.pt onde existe toda a informação do curso."