Helena Leal destaca importância dos valores na formação das crianças e dos jovens

A vereadora Helena Leal destacou, hoje, a importância dos valores na formação das crianças e dos jovens, sublinhando que “todos nós precisamos uns dos outros para sermos felizes”. A autarca da Câmara Municipal do Funchal participou no XIV Encontro Regional de Alunos de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), que decorreu no Parque de Santa Catarina.

Esta foi uma iniciativa dinamizada pelo Departamento do Ensino da Igreja nas Escolas, que reuniu cerca de mil participantes, entre alunos e professores provenientes de diversos estabelecimentos de ensino da Região, "proporcionando vários momentos de convívio, de partilha e reflexão em torno dos valores humanos e da cidadania".

Na sessão de abertura, que contou com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, Helena Leal agradeceu o convite para estar presente no encontro e felicitou a organização pelo dinamismo e empenho na concretização da iniciativa. Além disso, apelou ainda aos alunos para que continuem a pautar as suas vidas pelo respeito mútuo, pela solidariedade e pela atenção ao próximo, reforçando que estes princípios são fundamentais para a construção de uma sociedade mais humana e inclusiva.

A autarca agradeceu a todos os professores e à comunidade educativa pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano, permitindo que as crianças e os jovens cresçam “alicerçados numa base de valores essenciais e possam aprender a ser “cada vez melhores pessoas”.