Um detido e dois identificados por alegadas agressões a agente da PSP em Beja

Um agente da PSP foi agredido a murro e pontapé por um grupo de 15 homens, no sábado à noite, em Beja, tendo um dos suspeitos sido detido e outros dois identificados, revelou hoje fonte policial.

A fonte do Comando Distrital de Beja da PSP indicou à agência Lusa que o polícia, de 26 anos, foi agredido depois de ter parado o carro que conduzia para alertar que crianças estariam a atirar garrafas de plástico contra os automóveis que passavam.

Segundo a mesma fonte, as agressões aconteceram, por volta das 23:45 de sábado, na Rua da Lavoura, na periferia da cidade, quando o agente se dirigia à esquadra para entrar ao serviço.

O polícia acabou por conseguir voltar ao carro e dirigiu-se à esquadra, referiu, adiantando que, pouco depois, a PSP deslocou-se ao local e deteve um dos alegados agressores, um homem de 22 anos.

Por volta das 05:00 de hoje, uma patrulha da PSP identificou outros dois homens suspeitos.

Já o agente agredido foi transportado para as urgências do hospital de Beja, onde recebeu tratamento médico.

O detido deverá ser presente a primeiro interrogatório judicial na segunda-feira à tarde no Tribunal de Beja.