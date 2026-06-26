Sobe para 55 o número de mortes por afogamento em França

O número de mortes por afogamento desde o início da onda de calor subiu para 55 em França, onde dois terços do país estão em alerta máximo, anunciou hoje o Governo francês.

"Ontem à noite [quinta-feira], tínhamos 55 [afogamentos], mas tememos que a situação possa evoluir desfavoravelmente", disse a ministra dos Desportos francesa, Marina Ferrari, à FranceInfo TV.

Segundo a ministra, "65% destes afogamentos ocorrem em zonas balneares sem vigilância ou não autorizadas".

Na terça-feira, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, declarou que quarenta pessoas, sobretudo jovens, morreram afogadas desde o início da onda de calor que atingiu a França em 18 de junho.

Mais de 51 milhões de franceses têm enfrentado temperaturas insuportáveis, levando as pessoas, sobretudo os jovens, a procurar qualquer oportunidade para nadar, incluindo em zonas perigosas ou sem supervisão.

Com 61 departamentos em alerta vermelho hoje, a onda de calor está a diminuir ligeiramente, após ter atingido o seu pico no dia anterior.

Durante o verão de 2025, 409 pessoas morreram afogadas em França, um aumento de 16% em relação a 2024, de acordo com o Departamento de Saúde Pública de França.

Entre as vítimas, estavam 57 crianças e adolescentes.