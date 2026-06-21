Praia de Machico recebeu segunda etapa de voleibol de praia, com 43 equipas duplas

Ontem e hoje, a praia de Machico foi o palco da segunda etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026, organizado pela Associação de Voleibol da Madeira. Participaram 86 atletas, formando 43 duplas, divididos pelos vários escalões competitivos, nomeadamente, 10 duplas seniores masculinas, 11 duplas seniores femininas, 8 duplas sub-18 masculinas e 14 duplas sub-16 femininas.

A dupla Maria Nóbrega/Mariana Freitas venceu a etapa de Machico no escalão de seniores femininos, após terem superado na final a dupla Mariana Santos/Marta Mendes por 2-0 (21-05; 21-14). Em terceiro lugar ficou a dupla Eunice Almeida/Érica Vieira, que venceu no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Joana Calaça/Solange Gonçalves por 2-0 (21-06; 21-14).

A dupla Carlos Lezama/Pedro Vieira venceu nos seniores masculinos, após ter derrotado a dupla José Roque/Vicente Freitas por 2-0 (21-16; 21-14). Em terceiro lugar ficou a dupla João Vieira/Raimundo Lima, que venceu no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Bruno Correia/Bruno Ruben Vieira por 2-1 (21-17; 12-21; 15-08).

A dupla Amélia Lagos/Constança Teixeira ganhou no escalão de sub-16 femininos, após vitória na final frente à dupla Rafaela Valente/Vanessa Burgos por 2-1 (25-11; 15-21; 20-18. Em terceiro lugar ficou Ana Carvalho/Johanna Junekova, que venceu no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Maria Silva/Maria Pereira por 2-0 (21-14; 21-17).

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A dupla Augusto Santos/Hugo Mendes ficou em primeiro no escalão sub-18 masculinos, vencendo na final a dupla Afonso Camacho/Matias Barros por 2-0 (21-09; 21-14). Em terceiro lugar ficou Magno Silva/Rodrigo Cerqueira, que venceu no jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificado à dupla Ricardo Fernandes/ iago Santos 2-0 (21-09; 22-20).

O Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026 prossegue na próxima semana com a terceira etapa no Calheta (27 e 28 de Julho), seguindo-se a quarta etapa no Porto Santo (11 e 12 de Julho) e a quinta e derradeira etapa na Calheta (18 e 19 de Julho).

Os vencedores do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2026 qualificam-se para a Fase Final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia, para apuramento do campeão nacional nas duplas seniores femininas e masculinas.