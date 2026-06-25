Centro de prevenção de doenças pede reforço de preparação após caso em França

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças apelou hoje aos Estados-membros da União Europeia (UE) para reforçarem a sua preparação, depois de ter sido identificado o primeiro caso de Ébola na Europa.

"Na sequência da confirmação do primeiro caso importado de doença por Ébola na Europa desde o início da atual epidemia, após um médico que regressou a França da República Democrática do Congo [RDCongo] ter testado positivo, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa) apela aos Estados-membros da UE para que continuem a reforçar a sua preparação", refere, em comunicado.

O ECDC mantém, no entanto, que o risco de transmissão sustentada na UE e Espaço Económico Europeu "é muito baixo, desde que existam medidas eficazes para a deteção precoce, isolamento e tratamento dos doentes".

O Governo da RDCongo aumentou o número de mortos para 291 e o de casos confirmados para 1.118, no surto de Ébola declarado no leste do país em 15 de maio, depois classificado como epidemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O anterior balanço apontava para 1.096 infetados e 277 mortes na RDCongo, que é um dos mais pobres do mundo.

Outros casos foram detetados no vizinho Uganda e, na quarta-feira, foi registado o primeiro caso positivo em França, o primeiro na UE, num médico que regressava de uma missão humanitária na RDCongo.

O vírus do Ébola transmite-se por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e causa febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

O Ébola matou mais de 15 mil pessoas em África nos últimos 50 anos.