PS quer gado para prevenir incêndios na Madeira

O PS-Madeira defendeu hoje a utilização do pastoreio dirigido à prevenção de incêndios como medida complementar no ordenamento do território e na redução do risco de fogos na Região.

Durante a tradicional Festa das Tosquias, que decorre este domingo nos Terreiros, no perímetro florestal do Poiso, a presidente dos socialistas madeirenses anunciou que o partido vai apresentar na Assembleia Legislativa uma proposta para regulamentar o pastoreio na Região, articulando esta actividade com o Sistema Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, recentemente aprovado.

Na ocasião, Célia Pessegueiro afirmou que o Governo Regional não tem conseguido responder ao problema da acumulação de mato nas serras da Madeira. Defendeu que, no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, a intervenção não deve assentar apenas na utilização de maquinaria pesada, propondo também o recurso ao gado para a gestão da vegetação e a criação de zonas limpas que contribuam para a protecção civil e para limitar a propagação de incêndios.

Nesse contexto, a dirigente socialista apelou ao Executivo para que ouça quem trabalha no terreno. "Falem com quem sabe, falem com os pastores, falem com quem tem gado, falem com quem anda nas serras há muitos anos, que vê com grande desânimo aquele tipo de intervenção de maquinaria pesada, porque, cada vez que se intervém num desses percursos, o que se está a fazer é potenciar o crescimento da carqueja e da giesta", advertiu.

Segundo alertou, sem manutenção contínua das áreas intervencionadas, onde já existe proliferação de espécies invasoras, o trabalho realizado acaba por ser perdido e, em menos de um ano, a vegetação volta a ocupar esses espaços. "A única forma [de controlar] é ter lá o gado, que é um agente de protecção civil", reforçou, acrescentando que o PS apresentará uma nova proposta de alteração ao Regime Silvopastoril.

Célia Pessegueiro considerou que o pastoreio dirigido é importante para a gestão da vegetação tanto nas serras como nas zonas periurbanas, onde a floresta confina com áreas habitacionais. Referiu ainda que, apesar da criação de faixas corta-fogo, o Governo Regional não assegurou a introdução de gado nem a manutenção regular desses espaços.

Depois de ouvir as preocupações manifestadas pelos pastores relativamente às políticas do Governo Regional para o sector, a líder socialista incentivou-os a fazerem chegar as suas reivindicações através das respectivas associações. "Só muda alguma coisa quando os eleitos que têm responsabilidades políticas sentem que podem perder votos", afirmou, defendendo que os criadores de gado apresentem as suas preocupações junto das entidades competentes, por considerar necessária uma "intervenção urgente para mudar alguma coisa na nossa Região", concluiu.