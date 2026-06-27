Croácia vence Gana e apura-se para a fase a eliminar

A Croácia assegurou no sábado a qualificação para os 16 avos de final do Mundial2026 de futebol, ao vencer por 2-1 o também apurado Gana, de Carlos Queiroz, na terceira e última jornada do Grupo L.

Em Filadélfia, nos Estados Unidos, Petar Sucic (31 minutos) e Nikola Vlasic (83) marcaram os golos dos croatas, que terminaram no segundo posto do grupo, com seis pontos, mais dois do que os ganeses, que ainda empataram por Derrick Luckassen (73) e acabam por seguir para a fase a eliminar como um dos oito melhores terceiros classificados.

A Inglaterra, que já estava apurada antes da derradeira ronda, confirmou o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, impondo-se por 2-0 ao Panamá em East Rutherford, nos Estados Unidos, com golos de Jude Bellingham (62 minutos) e Hary Kane (67). Já o Panamá volta a despedir-se de um Mundial com um pleno de derrotas, tal como em 2018.