Rali da Madeira pode chegar às 75 equipas inscritas

O presidente do Club Sports da Madeira, Paulo Fontes, disse que a organização aponta para um número ideal de cerca de 60 equipas inscritas na 67.ª edição do Rali da Madeira, admitindo um máximo de 75, em função das condições logísticas e de segurança da prova.

O responsável reconheceu que competir na Madeira representa um esforço financeiro significativo para muitas equipas, mas garantiu que o objectivo passa por assegurar um rali competitivo e equilibrado, conciliando a forte adesão dos pilotos madeirenses com a presença de equipas nacionais e internacionais.

O presidente do Club Sports da Madeira referiu ainda que as inscrições para o Rali da Madeira com desconto decorrem até 29 de Junho, numa fase em que a organização continua em contacto com várias equipas e pilotos. Apesar de algumas condicionantes no calendário internacional, nomeadamente a coincidência com provas do campeonato italiano e com o Rali da Finlândia, do WRC, Paulo Fontes mostrou-se confiante numa lista de inscritos de qualidade, antecipando uma edição "extremamente competitiva", com vários pilotos a lutar pelos primeiros lugares da classificação geral e também pelos troféus específicos da prova.



A edição de 2026 do Rali Vinho Madeira vai para a estrada, entre os dias 30 de Julho e 1 de Agosto, com um percurso competitivo de cerca de 200 quilómetros de provas especiais classificativas, distribuídos por três dias de competição.

A prova arranca com a tradicional superespecial na Avenida do Mar, no Funchal, na quinta-feira, seguindo-se uma sexta-feira mais intensa, com sete provas especiais e cerca de 136 quilómetros cronometrados. Nesse dia, os concorrentes passarão por troços como Santa da Serra, Palheiro Ferreiro, Santana e Ribeiro Frio.

No sábado, a competição prossegue com mais sete especiais, num total de cerca de 86 quilómetros, levando o rali a diferentes zonas da ilha, incluindo Ponta do Sol, Ponta do Pargo e São Vicente/Lameiros, consolidando a presença da prova em vários concelhos da Madeira.

Ao todo, o percurso total do rali deverá rondar os 800 quilómetros, sendo aproximadamente 25% disputados em classificativas.

Para além da comparticipação financeira, Paulo Fontes destacou também o apoio logístico assegurado pela Secretaria Regional da Economia, nomeadamente através da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Pela primeira vez, o Secretariado e a Direcção de Prova ficarão instalados na Gare Marítima do Porto do Funchal, enquanto as verificações técnicas e documentais e o parque de assistências estarão localizados no Cais Norte do Porto do Funchal.

Segundo o presidente do Club Sports da Madeira, esta colaboração representa um contributo determinante para a organização da prova, reforçando as condições operacionais e logísticas do evento.

O Rali Vinho Madeira 2026 arrancou formalmente, hoje, com a cerimónia de assinatura do contrato-programa entre o Governo Regional da Madeira e o Club Sports da Madeira, num momento que assinala o início oficial da preparação de mais uma edição de uma das mais emblemáticas provas automobilísticas da Região.

Na ocasião, Paulo Fontes, sublinhou a importância deste apoio institucional para garantir a continuidade e a qualidade da prova, destacando o papel do rali na promoção da imagem e do prestígio da Madeira, bem como o seu impacto na dinamização da economia regional e, em particular, dos concelhos por onde a competição passa.

Para a edição de 2026, o apoio do Governo Regional mantém-se nos 450 mil euros, o mesmo valor atribuído em 2025. Segundo Paulo Fontes, este montante representa cerca de 60% do orçamento global previsto para a organização da prova, evidenciando o compromisso do executivo madeirense com um evento que continua a afirmar-se como um dos principais cartazes desportivos e promocionais da Região.

O dirigente destacou, no entanto, o esforço contínuo do Club Sports da Madeira em diversificar fontes de financiamento e reduzir gradualmente a dependência do apoio público, através do reforço das parcerias privadas e institucionais.

Já o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou a relevância do evento para a Madeira, sublinhando tratar-se da "maior prova desportiva da Região Autónoma da Madeira" e de uma iniciativa com impacto directo e indirecto em vários sectores da economia regional.

"O Rali Vinho Madeira representa uma das maiores manifestações desportivas e sócio-desportivas da Região, promovendo impactos diretos e indiretos na economia regional, particularmente nos sectores da hotelaria, da restauração, dos transportes, do comércio, dos serviços, do apoio logístico e de outras actividades conexas”, afirmou o governante.

O secretário sublinhou ainda a dimensão territorial do evento, defendendo que o rali funciona como uma plataforma de valorização de vários concelhos da Madeira, atraindo investimento, visitantes e actividade económica a diferentes pontos da Região.

"Se há evento que tem retorno para a Região em função do apoio financeiro disponibilizado pelo Governo Regional, é claramente o Rali Vinho Madeira", afirmou, mostrando-se convicto de que a edição de 2026 voltará a ser "um sucesso", com forte mobilização do público e da comunidade automobilística.