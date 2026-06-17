Turista resgatado após queda no Caldeirão Verde

Um turista neerlandês, de 42 anos, ficou ferido na tarde de terça-feira, 16 de Junho, após sofrer uma queda enquanto percorria a Levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana.

O homem encontrava-se acompanhado no momento do acidente. O alerta foi dado pelas 16 horas, tendo os Bombeiros Voluntários de Santana mobilizado nove operacionais para o local. Os elementos efectuaram o percurso apeado até encontrarem o turista, que estava junto ao leito da ribeira.

A vítima apresentava uma fractura num dos membros inferiores, tendo recebido os primeiros socorros no local. Posteriormente, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.

No local estiveram também dois elementos da Polícia Florestal, que prestaram apoio à operação.

O resgate foi concluído pelas 20 horas.