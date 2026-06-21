Pai e filha menor morrem em Santarém após queda de oitavo andar

Um homem de 33 anos, com antecedentes de violência doméstica, e a filha menor morreram esta madrugada, após a queda do oitavo andar, em Santarém, disse à Lusa fonte da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com a fonte, o alerta para o incidente foi dado cerca das 03:00 de hoje, tendo sido acionada a PSP e posteriormente a Polícia Judiciaria, que se encontra com a investigação.

Segundo a fonte, e de acordo com testemunhos recolhidos pelas autoridades, "houve uma discussão e depois o adulto terá saltado da janela do oitavo andar onde vivia com a filha de 4 anos".

A fonte acrescentou que "ambos morreram após a queda" e que o adulto tinha antecedentes de violência doméstica e um processo, escusando-se a mais pormenores, referindo que a investigação já passou para a alçada da Polícia Judiciária.