Autarca pede reconhecimento por quem ajudou a transformar a Calheta

O presidente da Assembleia Municipal da Calheta aproveitou a sessão solene comemorativa dos 524 anos do concelho para deixar uma mensagem de reconhecimento a Miguel Albuquerque e aos sucessivos responsáveis políticos que, ao longo das últimas décadas, contribuíram para o desenvolvimento do município.

Num discurso marcado por referências à gratidão e à memória, Duarte Sumares afirmou que a presença do presidente do Governo Regional na cerimónia representa um gesto de proximidade e atenção para com a população da Calheta.

“A sua presença hoje aqui connosco não é apenas uma visita. É um gesto de escuta, proximidade e diálogo com a sociedade civil”, afirmou, agradecendo igualmente, na pessoa de Miguel Albuquerque, o trabalho desenvolvido pelos governos regionais que o antecederam, bem como pelos secretários e directores regionais que acompanharam a evolução do concelho.

Segundo Duarte Sumares, a transformação da Calheta não resulta de um único mandato ou de uma única liderança, mas de um percurso colectivo construído ao longo dos anos.

O presidente da Assembleia Municipal fez questão de alargar esse reconhecimento aos antigos presidentes da Câmara Municipal e à actual presidente, Doroteia Leça, defendendo que todos deixaram o seu contributo para a afirmação do concelho.

A intervenção ficou ainda marcada por um apelo à valorização da lealdade e da gratidão, recorrendo à imagem de uma árvore que um dia deu sombra para alertar contra o esquecimento de quem esteve presente nos momentos mais difíceis.

“Lembrarmo-nos de quem nos ajudou não é um favor. É um sinal de humanismo e uma enorme virtude”, afirmou, sustentando que o sucesso não deve apagar a memória daqueles que contribuíram para o caminho percorrido.

Para Duarte Sumares, a continuidade institucional e o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido constituem valores essenciais para preservar o espírito de serviço público e consolidar o desenvolvimento da Calheta.