Doroteia Leça anuncia investimento de 1,5 milhões na rede de água da Calheta

A presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, anunciou que já está em curso a obra de optimização hidráulica do sistema municipal de abastecimento de água, numa primeira fase centrada na zona piloto dos Prazeres. O anúncio foi feito no início do discurso da autarca na sessão solene comemorativa dos 524 anos do município da Calheta, que decorre no molhe do Porto de Recreio.

A intervenção representa um investimento de 1,5 milhões de euros, lançado este ano, e tem como objectivo reduzir perdas de água e aumentar a eficiência da rede municipal. Doroteia Leça adiantou que a intenção da autarquia é replicar este modelo noutras freguesias do concelho: “Não basta garantir abastecimento. É preciso garantir capacidade, eficiência, segurança e sustentabilidade para o presente e para o futuro”, afirmou a presidente da Câmara, ao sublinhar que a gestão da água é hoje “uma prioridade absoluta” para o município.

A autarca revelou ainda que está prevista a construção de novos reservatórios ao longo do concelho, como forma de reforçar a capacidade de resposta do sistema público de abastecimento.No domínio do saneamento básico, higiene urbana e ambiente, Doroteia Leça destacou também o reforço dos meios municipais. A Câmara adquiriu quatro viaturas, duas delas destinadas à recolha de resíduos sólidos, bem como uma pequena retroescavadora, num investimento que já ultrapassa os 600 mil euros.

Segundo a presidente, estes equipamentos são essenciais para melhorar a resposta diária dos serviços, aumentar a capacidade operacional e assegurar “um concelho mais limpo e mais ecológico”.