Pedro Rodrigues anuncia ano histórico para o Porto Santo

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, usou as comemorações dos 191 anos do Município do Porto Santo para anunciar um conjunto alargado de investimentos do Governo Regional na ilha e prometer que 2026 será um ano histórico para o Porto Santo, com a possibilidade desta passar a funcionar inteiramente a energias renováveis em vários dias do ano.

Pedro Rodrigues abriu o discurso sublinhando o percurso de desenvolvimento da ilha nas últimas décadas, ligando-o directamente à autonomia política e administrativa da Madeira. "Graças à capacidade de decisão conquistada pela autonomia, foi possível investir, criar oportunidades, aproximar serviços e responder às necessidades específicas do Porto Santo", afirmou, citando números que ilustram essa evolução.

Nos últimos dez anos, a população residente cresceu mais de 26%, a população empregada por conta de outrem aumentou 48% e, em 30 anos, o emprego mais do que duplicou, com o desemprego a atingir mínimos históricos. No turismo, os dados são igualmente expressivos, com mais de 566 mil dormidas registadas em 2025 e um crescimento de 28% nos primeiros quatro meses de 2026 face ao período homólogo.

O anúncio de maior impacto simbólico foi o da transição energética. Com a conjugação do novo Parque Eólico, do Parque Fotovoltaico e da Central de Baterias em construção, Pedro Rodrigues garantiu que em 2026 será possível "desligar, em muitos dias do ano, todos os grupos térmicos, alimentando toda a rede através de energias renováveis", isso 72 anos após o início da produção de energia eléctrica na ilha com recurso a combustíveis fósseis.

"Trata-se de um arco histórico que colocará o Porto Santo na vanguarda da transição energética, afirmando-se como uma referência nacional e internacional em matéria de sustentabilidade", sublinhou.

Na saúde, o governante confirmou que o contrato para a segunda fase da Unidade Local de Saúde do Porto Santo foi assinado em Abril e aguarda fiscalização prévia do Tribunal de Contas, manifestando optimismo quanto ao arranque da obra "no próximo mês, pelo menos na sua fase inicial."

Na habitação, recordou a entrega de 39 fogos no Sítio das Matas ao abrigo do Programa Renda Reduzida em 2025 e anunciou a construção de mais de 10 fogos no Bairro dos Professores, com trabalhos em curso.

Quanto às infraestruturas marítimas, Pedro Rodrigues confirmou que a reabilitação do Cais Velho e a reconstrução do Pontão das Salinas, obra já contratada e com visto do Tribunal de Contas, avançará para o terreno em Setembro, logo após o verão.

Também o Campo Adelino Pestana vai ser renovado ainda este ano, com projeto a concurso prevendo novo relvado sintético, bancadas e iluminação.

Na área da água, anunciou um investimento global superior a 27 milhões de euros para a remodulação das redes de distribuição do município, com a instalação de mais de 30 km de novas condutas e melhorias na central dessalinizadora.

No turismo, revelou que o contrato para a expansão do Campo de Golfe, com mais 9 buracos, será assinado "nos próximos dias", com obra a iniciar após o verão, num campo que em 2025 bateu o recorde de 40 mil voltas realizadas, o mais procurado da Madeira.

Pedro Rodrigues rejeitou a ideia de que o Porto Santo ocupa em relação à Madeira o mesmo lugar periférico que a Madeira ocupa face ao Estado Central. "Basta vermos a falta de resposta do Estado Central para o cumprimento das suas obrigações constitucionais para percebermos que a autonomia da Madeira foi uma árdua conquista que temos obrigação de consolidar e fazer progredir", afirmou, em defesa clara do modelo autonómico. Concluiu com uma mensagem de compromisso: "O Porto Santo não está parado. O Porto Santo está a ser preparado para o futuro, um futuro com mais oportunidades, melhores serviços públicos, mais sustentável, mais competitivo e com mais qualidade de vida."