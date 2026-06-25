Cidadão português morto na sequência dos sismos

Pelo menos um cidadão português morreu na sequência dos dois sismos que atingiram na quarta-feira a Venezuela, anunciou hoje o Ministério dos Negócios português.

A vítima, do sexo masculino, foi retirada dos escombros com vida, mas acabou por morrer a caminho do hospital.

Através do MNE português, Portugal apresentou as "sentidas condolências à família" e expressou "solidariedade às autoridades e ao povo venezuelano".

A diplomacia portuguesa já tinha anuncido que pelo menos cinco portugueses, quatro dos quais de uma família, estavam desaparecidos na sequência destes sismos.