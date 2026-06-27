Mini Eco Container com fim-de-semana de música, criatividade e Mundial

O Mini Eco Container está preparado para viver em pleno o Campeonato do Mundo de Futebol, transmitindo todos os jogos da competição num ambiente descontraído e de convívio. Paralelamente, promove este fim-de-semana duas iniciativas dedicadas à música, à criatividade e à comunidade, sob o tema 'Community First'.

Hoje, entre as 17h00 e as 22h00, realiza-se o 'Sounds Like Mini – Open Decks Session', uma sessão aberta à comunidade de DJs e amantes de música. O conceito é simples: qualquer pessoa pode assumir a cabine e partilhar a sua seleção musical, bastando trazer duas pens USB e vontade de participar. Não importa a experiência — profissionais, amadores ou quem apenas queira experimentar são bem-vindos. O objetivo não é a performance, mas sim a partilha.

Ao longo da tarde e da noite haverá espaço para sonoridades como House, Deep House, Disco e Organic House, num ambiente que se prolonga antes e depois da transmissão dos jogos do Mundial.

No domingo, das 17h00 às 22h00, decorre uma edição especial das 'Vinyl Stations – Creative Calling', um convite dirigido aos criativos da Madeira para apresentarem o seu trabalho num ambiente informal e colaborativo.

O 'open call' está aberto a pintura, fotografia, ilustração, tatuagem, artesanato, escrita, performance e projetos criativos. A proposta é simples: trazer obras, prints, cadernos, ideias ou trabalhos em desenvolvimento e partilhá-los com a comunidade, sem pressão nem formalidades.

Sob o mote 'Community First', este último fim-de-semana do mês presta homenagem às pessoas que fazem a cultura acontecer — DJs, artistas, criativos, clientes e amigos. Porque o Mini Eco Container nunca foi apenas um espaço de restauração: é um ponto de encontro onde a música, o desporto, a criatividade e as pessoas se unem para criar uma verdadeira #UniqueExperience.