Mini Eco Container junta música electrónica, vinil e arte este fim-de-semana

O Mini Eco Container volta a apostar na fusão entre música, arte e convívio comunitário com mais um fim-de-semana de programação cultural, através dos conceitos 'Container Beats' e 'Vinyl Stations – Creative Sundays'.

A programação arranca no sábado, entre as 17 e as 22 horas, com mais uma edição do 'Container Beats', dedicada à música electrónica em ambiente sunset. A cabine estará a cargo da DJ madeirense Natacha Glizz, artista com um percurso ligado ao teatro musical, às artes performativas e à música electrónica.

Conhecida pela energia dos seus sets, a DJ apresenta uma selecção musical que cruza House Melódico, Deep House e outras influências, prometendo uma viagem sonora marcada pelo dinamismo e pela emoção.

No domingo, entre as 16 e as 21 horas, regressam as 'Vinyl Stations – Creative Sundays', iniciativa liderada pelo selector Doxa, que alia música em vinil e experiências criativas.

A convidada desta edição é Catarina Lino, fundadora do projecto Clino Art, dedicado à ilustração, pintura, gravura e serigrafia. Com raízes madeirenses, a artista desenvolve um trabalho fortemente inspirado pelo mar e pela fauna marinha, em particular pelas baleias, elemento recorrente nas suas criações.

Ao longo da tarde, Doxa assegurará a curadoria musical, mantendo o espírito de partilha que caracteriza o conceito. O público é novamente convidado a participar através da iniciativa 'Bring Your Own Viny', levando os seus próprios discos para integrar a banda sonora do evento.