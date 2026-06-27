Conselho internacional adopta novo código deontológico para museus

O Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês) aprovou, na quinta-feira, por larga maioria, a adoção do novo código deontológico para museus, anunciou esta sexta-feira a secção portuguesa daquela entidade.

Em comunicado divulgado pelo ICOM, o novo código deontológico, que esteve sete anos em discussão pelas múltiplas estruturas do conselho internacional, é definido como um "passo fundamental no fortalecimento do enquadramento ético que guia museus e profissionais no mundo inteiro".

"O Código Deontológico revisto estabelece um enquadramento ético universal que guia museus e os seus profissionais na proteção e promoção do património cultural, fomentando e fortalecendo a confiança pública e servindo a sociedade. Fundado em princípios éticos partilhados, apoia museus na salvaguarda, investigação e na gestão responsável de coleções ao mesmo tempo que garante uma governação sustentável e conscienciosa", pode ler-se no mesmo texto sobre o código aprovado por 85,9% de votantes.

Num comunicado divulgado pelo ICOM-Portugal, é lembrado que o código revisto substitui o documento em vigor desde 2004 e "constitui uma atualização fundamental das normas éticas da profissão, respondendo aos desafios contemporâneos que os museus enfrentam à escala global".

"O ICOM-Portugal e o ICOM-Brasil comprometem-se a desenvolver um trabalho conjunto que permita disponibilizar, assim que possível, à comunidade museológica lusófona uma versão de referência do novo Código, contribuindo para a sua ampla divulgação e implementação", acrescentou a entidade presidida por David Felismino.

A revisão do Código Deontológico decorre da definição de museu adotada em 2022 e "responde a desafios-chave que os museus enfrentam hoje, incluindo a emergência de tecnológicas digitais, a crise climática e a necessidade permanente de abordar os legados do colonialismo através de práticas museológicas responsáveis e éticas", acrescentou o comunicado do ICOM.

A definição de museu adotada em 2022 é a seguinte, na tradução oficial para português: "Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o património material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimento."

Fundado em 1946, o ICOM é a única organização global ligada a museus e define-se como a "voz dos profissionais dos museus no palco internacional", agrupando mais de 60.000 profissionais em 139 países e territórios.