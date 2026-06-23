'Raízes de Pedra' para ver no Museu Etnográfico da Madeira

O Museu Etnográfico da Madeira acolhe, a partir de amanhã, dia 24 de junho, a exposição temporária "Raízes de Pedra". Trata-se de uma proposta artística de João Pedro Vieira que eleva a calçada madeirense à condição de linguagem escultórica e convida à reflexão filosófica sobre a identidade e a efemeridade humana.

'Raízes de Pedra' não é apenas uma exposição sobre um ofício artesanal, mas sim, e antes de tudo, uma meditação sobre o lugar do ser humano no universo, refere a tutela, em nota à imprensa.

O artista João Pedro Vieira, natural da Madeira, parte da imensidão do cosmos (dos triliões de estrelas e galáxias que tornam cada vida um grão de areia) para chegar ao gesto mais concreto e quotidiano: o de quem assenta uma pedra no chão. Esta abordagem confere à calçada madeirense, entendida pelo artista como ex-líbris da identidade cultural do arquipélago, uma dimensão que transcende o decorativo e o técnico.

O projeto nasceu de uma Bolsa de Criação Artística atribuída pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, e encontra no Museu Etnográfico da Madeira o espaço natural para a sua apresentação.