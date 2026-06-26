Martínez interrompido por música de Dua Lipa na antevisão ao jogo com a Colômbia

A conferência de imprensa do selecionador português Roberto Martínez, de antevisão do jogo com a Colômbia, da terceira jornada do Grupo K do Mundial2026 de futebol, foi hoje interrompida por músicas da cantora britânica Dua Lipa.

Quando Roberto Martínez já abordava o embate com os colombianos, que Portugal tem de vencer para chegar ao primeiro lugar da 'poule', começaram a ouvir-se na sala de imprensa músicas de Dua Lipa.

A conferência parou e o selecionador brincou com a situação, enquanto elementos da FIFA tentavam resolver o caso, que se prolongou por alguns minutos, sugerindo mesmo que se desligassem os cabos.

Depois de muitos sorrisos na sala e de uns movimentos ligeiros do selecionador à batida da música, a situação foi resolvida, com Martínez a atirar: "É claro que a Dua Lipa está a torcer por Portugal".

De regresso à conferência, o selecionador de Portugal afirmou que a seleção vai jogar a primeira partida "fora de casa" neste mundial, devido ao muito apoio à formação colombiana que é esperado no Estádio Hard Rock, em Miami.

"É o primeiro jogo do Mundial que jogamos fora de casa. Miami tem muitos adeptos a torcer pela Colômbia, mas queremos mostrar que podemos ser nos mesmos nesse ambiente e controlar as emoções", defendeu, sobre um jogo que motivou a maior procura de bilhetes da primeira fase.

Questionado sobre a preparação e o facto de Portugal ter voltado a ter um treino interrompido devido às tempestades em Palm Beach, o selecionador garantiu que a equipa está preparada.

"O planeamento em Miami foi para preparar o jogo com a Colômbia. Para este jogo temos 13 treinos e os jogadores estão preparados para aspeto físico. Se existe jogo que tivemos tempo para preparar foi este. Coisas como as tempestades é o que queremos, para preparar para o inesperado. Fiquei contente com a resposta da equipa de apoio e as condições que temos", defendeu

Roberto Martínez defendeu ainda que num Mundial, o lugar em que a equipa se apura pode não ser relevante, uma vez que para se chegar longe no torneio é necessário vencer as melhores seleções.

"Para chegar a um final precisamos de jogadores comprometidos, dar tudo e ter talento para ganhar às melhores seleções e nos temos isso. Mas queremos ir passo a passo, estamos concentrados no caminho", concluiu.

Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K, que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

A seleção portuguesa chega a esta partida depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.

A Colômbia lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal, no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira, com um, e do Uzbequistão, último, ainda a zero.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.