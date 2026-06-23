Martínez isola-se como treinador espanhol com mais vitórias na competição

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, tornou-se hoje no treinador espanhol com mais vitórias em fases finais de Mundiais de futebol, após o triunfo luso por 5-0 sobre o Uzbequistão, na segunda jornada do Grupo K.

Martínez somou a oitava vitória em Campeonatos do Mundo, juntando a alcançada hoje às sete conseguidas com a Bélgica, seleção que orientou entre 2016 e 2022 e que foi terceira no Mundial2018.

O oitavo triunfo, em 12 jogos disputados nesta competição, permitiu ao técnico catalão superar o histórico Vicente del Bosque, campeão do mundo em 2010, que somou sete vitórias no banco em 10 encontros em Mundiais.

Antes da goleada de hoje de Portugal frente ao Uzbequistão, Roberto Martínez já se tinha tornado no treinador espanhol com mais presenças em fases finais de Campeonatos do Mundo, estando a participar no torneio pela terceira vez depois de ter orientado a Bélgica em 2018 e 2022.

Depois do empate 1-1 diante da República Democrática do Congo na estreia, Portugal impôs-se hoje com um 'bis' de Cristiano Ronaldo (06 e 39 minutos), golos de Nuno Mendes (17) e Rafael Leão (87) e um autogolo do guarda-redes Abduvohid Nematov (60).

A seleção portuguesa tem quatro pontos, mais um do que a Colômbia, que a partir das 03:00 (hora em Lisboa) de quarta-feira defronta os congoleses, terceiros com um, enquanto os uzbeques seguem em último no Grupo K, sem qualquer ponto.