Mbappé faz história e dupla com Dembélé afunda o Iraque

A selecção orientada por Didier Deschamps confirmou o favoritismo e controlou o jogo de uma ponta à outra, ainda que tenha precisado de paciência perante um adversário que se fechou em bloco. No Lincoln Financial Field, em Filadélfia, os franceses chegaram cedo à vantagem e nunca mais a largaram.

Os golos

O primeiro lance decisivo surgiu aos 14 minutos. Mbappé carregou frontalmente e, de fora da área, rematou colocado para inaugurar o marcador. O golo deu tranquilidade a uma equipa que dominava a posse mas que esbarrava na organização defensiva iraquiana, onde Hussein Ali se destacou com um corte providencial que evitou males maiores ainda na primeira parte.

Já na segunda metade, aos 54 minutos, o Iraque pagou caro um erro na saída de bola: Dembélé interceptou um passe atrasado e serviu Mbappé, que não desperdiçou e assinou o bis. Com este tento, o avançado isolou-se como o melhor marcador francês de sempre em fases finais de Campeonatos do Mundo.

A goleada ficou selada aos 66 minutos. Olise inventou a assistência e Dembélé, dentro da área, rematou colocado para o seu primeiro golo em Mundiais. O resultado podia ter sido mais expressivo, mas o 3-0 traduziu com justiça o domínio francês.

O encontro ficou ainda marcado por uma interrupção prolongada provocada por uma tempestade que se abateu sobre Filadélfia, obrigando a paragem do jogo e a um regresso tardio ao relvado.

As contas do grupo

Com dois triunfos em outros tantos jogos, a França lidera o Grupo I com seis pontos e encaminha-se para a fase a eliminar com autoridade. Do outro lado, o Iraque continua sem pontuar e sem marcar, numa situação delicada que o obriga a vencer para manter vivas as esperanças de seguir em frente.

O que se segue

A França defronta a Noruega a 26 de Junho de 2026, pelas 20h00 de Madeira, num duelo que pode confirmar o primeiro lugar do grupo e o apuramento matemático dos franceses. No mesmo dia e à mesma hora, o Iraque mede forças com o Senegal: para os asiáticos, será praticamente um jogo de vida ou de morte, já obrigados a somar para não dizerem adeus à competição.

Ficha do jogo

Resultado: França 3-0 Iraque

Prova: Campeonato do Mundo 2026, fase de grupos (Grupo I)

Recinto: Lincoln Financial Field, Filadélfia

Marcadores: Mbappé (14' e 54'), Dembélé (66')